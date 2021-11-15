СКА подписал контракт с Лео Комаровым

Нападающий Лео Комаров стал игроком СКА. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт команды.

В СКА нападающий будет выступать под 74-м номером.

Привет, Лео, номер 74! ??



Хоккейный клуб СКА подписал контракт с чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Лео Комаровым. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона. Добро пожаловать в Петербург!



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По информации «СЭ», за оставшуюся часть этого сезона Комаров получит около 32 миллионов рублей.

Ранее «Айлендерс» выставили Комарова на драфт отказов. В нынешнем сезоне 34-летний финн принял участие в одном матче команды и не отличился результативными действиями.

Комаров с 2009 по 2012 год выступал в составе московского «Динамо» и завоевал с бело-голубыми Кубок Гагарина. В сезоне-2012/13 он также провел 13 матчей в регулярном чемпионате за «Динамо», его имя снова было нанесено на трофей по итогам сезона.