Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА подписал контракт с Лео Комаровым

19:22
Лео Комаров. Фото Getty Images
Лео Комаров. Фото Getty Images
Теги:

Нападающий Лео Комаров стал игроком СКА. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт команды.

В СКА нападающий будет выступать под 74-м номером.

По информации «СЭ», за оставшуюся часть этого сезона Комаров получит около 32 миллионов рублей.

Ранее «Айлендерс» выставили Комарова на драфт отказов. В нынешнем сезоне 34-летний финн принял участие в одном матче команды и не отличился результативными действиями.

Комаров с 2009 по 2012 год выступал в составе московского «Динамо» и завоевал с бело-голубыми Кубок Гагарина. В сезоне-2012/13 он также провел 13 матчей в регулярном чемпионате за «Динамо», его имя снова было нанесено на трофей по итогам сезона.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/lieo-komarov-v-ska-1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки населению Донбасса
1
0