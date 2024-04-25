В «Металлурге» рассказали, что команда выиграла Кубок Гагарина, несмотря на частые травмы

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, что игроки команды стали обладателями Кубка Гагарина, несмотря на большое количество травм.

«Причина успеха — в хорошей работе тренерского штаба, менеджмента и, конечно, наших ребят, которые бились в кровь, некоторые с травмами, вывихами. Спасибо большое болельщикам, без которых бы не было такого результата», — цитирует Гомоляко ТАСС.

24 апреля «Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.