Вратарь Войтюк заключил двустороннее соглашение с «Амуром»

Голкипер Владимир Войтюк подписал двустороннее соглашение на один сезон с «Амуром», сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне голкипер провел десять матчей за «Амурских Тигров». Процент отраженных бросков составил 89,2 при коэффициенте надежности 3,79.