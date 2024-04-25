Тренер вратарей «Магнитки» сравнил Илью Набокова с Василевским и Шестеркиным
Тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич в интервью «СЭ» высказался о самом ценном хоккеисте плей-офф КХЛ — голкипере «Магнитки» Илье Набокове.
— Ваш подопечный Илья Набоков блистательно играл весь сезон. Вы с ним работаете не первый год. Как он вырос в такого первоклассного вратаря?
— Прежде всего благодаря работе. Он делал очень много. Даже вне арены он жил хоккейной жизнью. Сейчас столько чувств, я так им горжусь! Потому что я не знаю, кто делал такое раньше. Это большой шаг вперед. Если он будет также продолжать, мы долго здесь (в КХЛ) его не увидим.
— Его уже сравнивают с Василевским, Шестеркиным, хотя Василевский не выигрывал Кубок Гагарина в 20 лет и MVP плей-офф тоже не становился в этом возрасте.
— Он лучший!
— Вы считаете, что по потенциалу он лучше?
— Не знаю. Василевский, конечно, хороший вратарь, который многого достиг. Сравнивать с Шестеркиным, Сорокиным и где они были в 21 год. Набоков сыграл 66 матчей на взрослом уровне. Это тоже немало. Он большой молодец.
— Согласны, что перед сезоном был риск — ставить на молодого парня? А он выиграл конкуренцию по ходу чемпионата у Загидулина и теперь лучший в плей-офф.
— Конечно, был большой риск. Но он в предсезонке сыграл пару матчей, прибавлял с каждой игрой и тренировкой. Он постепенно показал, что он может играть на уровне.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
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|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2