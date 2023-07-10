В ЦСКА уверены, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» заявление ФХР, что решение о возможности участия Ивана Федотова в чемпионате КХЛ будет приниматься только после консультаций с ИИХФ.

«Удивлен ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ? Я не удивлен. Идет естественный процесс. Все идет по плану. Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Все будет нормально», — сказал Михайлов «СЭ».

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.