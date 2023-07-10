ИИХФ не получала запроса от ФХР по ситуации с контрактом Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии «СЭ» сообщил, что федерация пока не получала запроса от ФХР относительно ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Мы пока не получали никаких запросов», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее ФХР сообщила, что решение о возможности участия Ивана Федотова в чемпионате КХЛ будет приниматься только после консультаций с ИИХФ.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.