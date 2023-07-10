Стала известна зарплата новичка «Сибири» Андреоффа
«Сибирь» подписала контракт с канадским нападающим Энди Андреоффом.
По информации «СЭ», зарплата канадца составит 65 миллионов рублей в год. Также в контракте игрока предусмотрен бонус в размере 10 миллионов рублей за 40 набранных очков.
Минувший сезон 32-летний форвард провел в системе «Айлендерс», сыграв всего три матча в НХЛ, но стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ (37 шайб в 69 играх).
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