В «Ак Барсе» рассказали, могут ли уволить Квартальнова в ближайшее время
15:35
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал в интервью «СЭ» о дальнейшей судьбе главного тренера Дмитрия Квартальнова.
— Главный вопрос — могут ли уволить Дмитрия Квартальнова в ближайшее время?
— Нет.
— В Магнитогорске вроде бы не очень выступили.
— Пока меня все устраивает. К результатам мемориала Ромазана не стоит относиться слишком серьезно. Хоккеисты были под нагрузками, в день проводилось по две тренировки, кроме того, шли занятия и во время турнира.
55-летний специалист возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Восточную конференцию КХЛ и в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина.
Квартальнова не уволят, до начала сезона будет защитник-новичок. Интервью генменеджера «Ак Барса»
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