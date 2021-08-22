В «Ак Барсе» рассказали, могут ли уволить Квартальнова в ближайшее время

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал в интервью «СЭ» о дальнейшей судьбе главного тренера Дмитрия Квартальнова.

— Главный вопрос — могут ли уволить Дмитрия Квартальнова в ближайшее время?

— Нет.

— В Магнитогорске вроде бы не очень выступили.

— Пока меня все устраивает. К результатам мемориала Ромазана не стоит относиться слишком серьезно. Хоккеисты были под нагрузками, в день проводилось по две тренировки, кроме того, шли занятия и во время турнира.

55-летний специалист возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Восточную конференцию КХЛ и в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Квартальнова не уволят, до начала сезона будет защитник-новичок. Интервью генменеджера «Ак Барса»