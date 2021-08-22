Генменеджер «Ак Барса» рассказал о предстоящих приобретениях казанцев и уходе Мерфи

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал уход защитника Тревора Мерфи в «Сибирь».

— Мы отказались от Мерфи, так как не нравились определенные вещи в его игре. Плюс у него был достаточно тяжелый контракт, так что мы выиграли от его обмена в «Сибирь». И теперь у нас есть возможность тщательно заняться поиском легионеров. Мы не будем торопиться, не собираемся приглашать иностранцев быстро, к первому матчу в чемпионате. Есть время подумать, посмотреть, какие линии действительно будут нуждаться в усилении. Но до начала чемпионата у нас должен появиться в составе один защитник.

— На рынке никого нет.

— Он пока выступает за другую команду. А потом уже будем смотреть, каких легионеров искать. Может быть, вратаря, но не исключено, что и форварда. Ответа пока нет.

Мерфи перешел в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона из «Куньлуня». За казанский клуб канадец провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+5». В 8 играх плей-офф добавил еще 4 (1+3) балла при полезности «+6».