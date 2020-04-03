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В «Ак Барсе» пока не планируют сокращать игрокам зарплаты из-за коронавируса

11:44
Хоккеисты «Ак Барса». Фото Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Ак Барса». Фото Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов отметил, что в клубе на данный момент не планируют прибегать к сокращению зарплат хоккеистов.

Ранее футбольные клубы стали договариваться с игроками о сокращении заработной платы из-за пандемии коронавируса.

— Мы пока говорим не о сокращении зарплат, а о выплатах по контрактам. Изучаем этот вопрос, но думаю, что выплатим все суммы полностью. (Игорь Еронко)

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