В «Ак Барсе» пока не планируют сокращать игрокам зарплаты из-за коронавируса
11:44
Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов отметил, что в клубе на данный момент не планируют прибегать к сокращению зарплат хоккеистов.
Ранее футбольные клубы стали договариваться с игроками о сокращении заработной платы из-за пандемии коронавируса.
— Мы пока говорим не о сокращении зарплат, а о выплатах по контрактам. Изучаем этот вопрос, но думаю, что выплатим все суммы полностью. (Игорь Еронко)
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