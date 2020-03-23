У Ржиги есть предложение из КХЛ

Помощник главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги Роберт Райхел рассказал о вариантах продолжения карьеры.

— Если бы нам предложили остаться в сборной, я был бы рад, — цитирует Райхела iDnes.cz. — Мне очень нравилось работать в сборной Чехии. Жаль, что нам не удалось завершить работу на чемпионате мира в Швейцарии.

У нас с Милошем уже есть предложения. Как общие — для целого штаба — так и индивидуальные. Сейчас мы об этом не думаем — здоровье дороже, хоккей — это еще не все в жизни.

Хотел бы я стать главным тренером? За последние полтора года я узнал много нового. Работа в сборной Чехии меня обогатила, но я все еще учусь. Ни я, ни Милош предложения толком не разбирали. Есть ли у нас предложения из КХЛ? Да, это один из вариантов.

В КХЛ Ржига работал в московском «Спартаке», подмосковном «Атланте», петербургском СКА, омском «Авангарде» и братиславском «Словане».

С 2018 года специалист работает со сборной Чехии.