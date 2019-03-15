"Твердое не ем, кашку, пюрешечку. Жена с ложечки кормит". Форвард СКА зажег после победы над "Локомотивом"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев подвел итоги матча второго раунда Кубка Гагарина против "Локомотива" (6:1). Он впервые появился на льду после травмы - во встрече с "Авангардом" в феврале потерял несколько зубов.

- Каково попадать из запасных в такую мясорубку? Как себя чувствовали?

- Глаза по 50 рублей были, не знал, что делать, но тренерский штаб и ребята подсказали. Самое главное - выиграли.

- Что вы имеете в виду под "глаза по 50 рублей"?

- Давно не играл, желание огромное, перехлестывает. Сил вроде много, а побежал лишний раз не туда.

- Как здоровье?

- Вообще отлично. Зубы, правда ... твердое не ем, кашку только, пюрешечку.

- Тяжело для хоккеиста с таким питанием?

- Жена с ложечки кормит.

- Были опасения, что после таких травм будете избегать стыков.

- Если я буду так делать, просто не буду играть. Но нет такого, что я буду бояться кого-то. Надо стоять на своей линии всю карьеру - тогда, может, ничего не будет с тобой. (Игорь Еронко)

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