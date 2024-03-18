Главный тренер «Трактора» Заварухин: «Наверное, никто не ожидал, что мы из Москвы заберем две игры»
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги второго победного матча против московского «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина.
Челябинская команда со счетом 5:4 в овертайме обыграла бело-голубых в игре, которая прошла 18 марта в Москве.
«Тяжелая игра — на этой стадии легких матчей не бывает. В третьем периоде мы дали шанс сопернику и пропустили два быстрых гола. В овертайме играли до ошибки и хорошо, что мы ее не совершили. Положительные эмоции. Наверное, никто не ожидал, что мы из Москвы заберем две игры. Парни молодцы, все отработали. Готовимся к следующей игре», — приводит пресс-служба динамовцев слова Заварухина.
«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.
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|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
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|98
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|22
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|68
|44
|24
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|4
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|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
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|6
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|68
|34
|34
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|7
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|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|19.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|19.03
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -