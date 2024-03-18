Главный тренер «Трактора» Заварухин: «Наверное, никто не ожидал, что мы из Москвы заберем две игры»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги второго победного матча против московского «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина.

Челябинская команда со счетом 5:4 в овертайме обыграла бело-голубых в игре, которая прошла 18 марта в Москве.

«Тяжелая игра — на этой стадии легких матчей не бывает. В третьем периоде мы дали шанс сопернику и пропустили два быстрых гола. В овертайме играли до ошибки и хорошо, что мы ее не совершили. Положительные эмоции. Наверное, никто не ожидал, что мы из Москвы заберем две игры. Парни молодцы, все отработали. Готовимся к следующей игре», — приводит пресс-служба динамовцев слова Заварухина.

«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.