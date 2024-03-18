«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

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«Трактор» победил московское «Динамо» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ. Игра прошла в Москве 18 марта.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.