Кокорев о поражении от ЦСКА: «Мы играли с чемпионами»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы играли с чемпионами. Тяжелая игра, вязкая, быстрая. В первом периоде, скажем так, присматривались друг к другу. Во втором тоже, а в третьем мы добавили и владели инициативой. Но ЦСКА команда мастеровитая, забили нам в овертайме гол. В любом случае хочу поблагодарить парней, которые сегодня 25 раз поймали на себя шайбу, вратаря поблагодарить. В общем и целом все сегодня красавцы. Сражались до конца и хотели победить, порадовать болельщиков», — цитирует Кокорева пресс-служба лиги.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится со «Спартаком» 11 октября. «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 12-го числа.