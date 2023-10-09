Кокорев о поражении от ЦСКА: «Мы играли с чемпионами»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы играли с чемпионами. Тяжелая игра, вязкая, быстрая. В первом периоде, скажем так, присматривались друг к другу. Во втором тоже, а в третьем мы добавили и владели инициативой. Но ЦСКА команда мастеровитая, забили нам в овертайме гол. В любом случае хочу поблагодарить парней, которые сегодня 25 раз поймали на себя шайбу, вратаря поблагодарить. В общем и целом все сегодня красавцы. Сражались до конца и хотели победить, порадовать болельщиков», — цитирует Кокорева пресс-служба лиги.
ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.
В следующем матче ЦСКА на выезде встретится со «Спартаком» 11 октября. «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 12-го числа.
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