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Сегодня, 23:45

«Сочи» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Сочи. Армейцы одержали победу в овертайме — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Сочи» и ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей шайбы забросили Владислав Каменев и Прохор Полтапов. У хозяев забивали Василий Мачулин и Даниил Сероух. В овертайме победу армейцам принес Никита Нестеров.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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