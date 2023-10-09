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Сегодня, 23:35

«Северсталь» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» и «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Череповце. Гости выиграли со счетом 1:0 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» и «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Единственную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл. «Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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Восточная конференция И В П О
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2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 17 8 9 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 14 5 9 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
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Барыс – Трактор
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 0 : 1 ОТ
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Сочи – ЦСКА
 2 : 3 ОТ
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