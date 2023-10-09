«Северсталь» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» и «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла 9 октября в Череповце. Гости выиграли со счетом 1:0 ОТ.
Видео лучших моментов матча «Северсталь» и «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Единственную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл. «Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».
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|16
|10
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|22
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|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
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|Лада
|17
|8
|9
|20
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|Трактор
|17
|8
|9
|18
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|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
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|7
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|15
|7
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|14
|7
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|5
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|14
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
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|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
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11.10
12.10
13.10
14.10
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|2 : 1
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|1 : 0
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|0 : 1 ОТ
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|6 : 2
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 3 ОТ
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|5 : 1
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