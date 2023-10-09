«Северсталь» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Череповце. Гости выиграли со счетом 1:0 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» и «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Единственную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл. «Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

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