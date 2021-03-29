Тренер «Сибири» Заварухин назвал свою главную ошибку в этом сезоне

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил выступление клуба в нынешнем сезоне.

«Очень тяжелый сезон. Я и сам болел, и команда болела. Ребята выходили играть даже без тренировок, поступали по-мужски. Спасибо им большое за это. Для меня это большой опыт, пусть в итоге и отрицательный. Скажу честно, я не хочу, чтобы такие сезоны повторялись в будущем. Первый сезон в Новосибирске получился успешным, но коронавирус прибил мою работу, работу всего тренерского штаба, старания игроков. Во втором сезоне команда была достойна большего. Был коллектив, мы хорошо смотрелись на предсезонных турнирах... В какой момент что-то надломилось? Здесь несколько составляющих. Это и неудачный старт, и чехарда с вратарями. Не скрою, были и проблемы с легионерами.

Иногда казалось, что Микаэля Руохомаа и Юрки Йокипакку не мешало бы посадить в запас? Трения у нас и так были. Я с них спрашивал, говорил, что они лидеры и должны это доказывать своей игрой. Но здесь, наверное, было мое упущение: в определенный момент действительно нужно было их посадить в запас. Рассчитывал на их профессионализм, держа в голове предыдущий сезон, когда наши легионеры показали свой уровень.

Есть мнение, что со временем иностранцы теряют мотивацию? В КХЛ есть легионеры, которые и по прошествии пяти лет показывают класс. Взять того же Хартикайнена. Я думаю, главная проблема в случае с нашими иностранцами — это все-таки отсутствие семей. Закрытые границы не позволяли им быть вместе. Судя по разговорам, финны из-за этого сильно переживали. Но если вы профессионалы — должны держать планку. Легионеры получают большие деньги по сравнению с русскими ребятами, от них ждут соответствующей игры", — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.