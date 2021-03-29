Тренер «Сибири» Заварухин рассказал, за кого болел в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин 29 марта в интервью пресс-службе КХЛ рассказал, за кого болел в Кубке Гагарина.

«Не буду скрывать, болел за московское «Динамо». У меня есть симпатия и уважение к Владимиру Крикунову. Все-таки он мой наставник. Увы, у них выпал Дмитрий Кагарлицкий, не хватило яркого игрока в первом звене. Ну и СКА, надо отметить, поменял тактику. Особенно это касается московских матчей, где они сыграли от обороны. Вышли из тени лидеры Ткачев и Бурдасов», — сказал Заварухин.

СКА в полуфинале Западной конференции обыграл московское «Динамо» со счетом 4-1.