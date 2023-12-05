Козырев о победе над «Ак Барсом»: «Ребята молодцы, выстояли против очень сильной команды»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня встречались с очень сильной командой. Хорошо укомплектованной, много мастеров. Игра нам удалась, здорово играли в большинстве, в меньшинстве. Было много удалений. Отдали много сил, в концовке выстояли. Ребята сегодня молодцы», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» с 40 очками занимает 7-е место в таблице «Запада».