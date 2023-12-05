Губерниев уверен, что Ковальчук покажет себя в «Спартаке»: «Он абсолютно гениальный спортсмен»

Известный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак». 40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером.

«Я ничему не удивляюсь. Я знаю, Илья держит себя в прекрасной форме. Он хоккеист от Бога, абсолютно гениальный спортсмен. Я не сомневаюсь, что это не только пиар ход, но еще и замечательный спортивный ход. Слежу за Ильей, люблю его и желаю удачи ему. Он еще себя покажет. 40 лет — не возраст», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.