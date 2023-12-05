Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:08

Билялетдинов объяснил удаления в матче «Северсталь» — «Ак Барс»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первый гол был очень неожиданным. Нелепая ошибка. Затем удаление, пропустили. Не совсем правильно сработали. Конечно, есть вопрос, нужно исправлять ошибки. Много удалений? Мы боремся с этим. Мы очень много удаляемся, бывают игры, где мы играем без удалений. Есть игры, где удаления идут одно за другим. Это достаточно серьезный вопрос. Мы общаемся, говорим на эту тему. Стараемся исправить ситуацию. Бывает, эмоции перехлестывают», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из 4 побед. Казанский клуб с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Козырев о победе над «Ак Барсом»: «Ребята молодцы, выстояли против очень сильной команды»

Жамнов о победе над «Динамо»: «Сыграли до конца. Пассажиров не было, все бились»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
5.12 15:30
Сибирь – Динамо Мн
 2 : 3
5.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 1
5.12 17:00
Металлург Мг – ЦСКА
 0 : 3
5.12 17:00
Автомобилист – СКА
 3 : 2 Б
5.12 17:00
Трактор – Нефтехимик
 4 : 1
5.12 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 4
5.12 19:30
Спартак – Динамо М
 8 : 7 ОТ
5.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 5 : 4 ОТ
5.12 19:30
Витязь – Сал. Юлаев
 2 : 5
5.12 19:30
Северсталь – Ак Барс
 4 : 1
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости