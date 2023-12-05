Билялетдинов объяснил удаления в матче «Северсталь» — «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первый гол был очень неожиданным. Нелепая ошибка. Затем удаление, пропустили. Не совсем правильно сработали. Конечно, есть вопрос, нужно исправлять ошибки. Много удалений? Мы боремся с этим. Мы очень много удаляемся, бывают игры, где мы играем без удалений. Есть игры, где удаления идут одно за другим. Это достаточно серьезный вопрос. Мы общаемся, говорим на эту тему. Стараемся исправить ситуацию. Бывает, эмоции перехлестывают», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из 4 побед. Казанский клуб с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.