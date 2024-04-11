Разин: «Металлург» «накормил» вратаря «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2, 3-2) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Игра достойная полуфинала. Хорошее начало с нашей стороны, особенно второй гол в раздевалку. Во втором периоде мы тоже хорошо играли, но, к сожалению, глупая шайба дала сил «Автомобилисту». Сработало большинство — это очень радует. Шайба ходила, было много моментов, «накормили» вратаря», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.