Заварухин — о поражении от «Металлурга»: «Неоправданное удаление решило исход матча»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:5, 2-3) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Здорово, что проявили характер, сравняли счет. Неоправданное удаление решило исход матча. Хотя имели большинство в концовке, но не реализовали его. Надо взять лучшее из этого матча в следующий и убрать наши ошибки», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.