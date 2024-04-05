Разин: «Металлург» подвела игровая дисциплина, нельзя так удаляться»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее. В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Всё начинается заново», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Счет в полуфинальной серии стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 7 апреля. Начало — в 14.30 мск.