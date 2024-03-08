Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: «Мы рады, что преподнесли красивую сенсацию»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1, 4-1).

«Тяжелая серия была. Знали соперника, это мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру. У нас был коллектив единомышленников, большое стремление обыграть соперника. Сделали шаг вперед, преподнесли подарок городу на юбилей. Сенсация? Пусть будет сенсация. Мы рады, что преподнесли эту сенсацию. Интересный сезон. Хоккей меняется, становится быстрее.

Вначале хотели сыграть агрессивно, поменять тактическое построение в средней зоне, особенно во втором периоде, но не реализовали моменты. Затем вытащили прессинг, агрессивная игра была у нашего соперника, он бросал по воротам, вратарь подчищал за нами. Мы хотели выигрывать, старались выиграть, но, честно скажу, не ожидали, что так получится — взять три матча в Казани. Это заслуга ребят», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» вышел во второй раунд Кубка Гагарина второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 2019 году, когда екатеринбуржцы обыграли «Трактор» со счетом 4-0.