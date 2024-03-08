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Сегодня, 20:13

Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: «Мы рады, что преподнесли красивую сенсацию»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1, 4-1).

«Тяжелая серия была. Знали соперника, это мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру. У нас был коллектив единомышленников, большое стремление обыграть соперника. Сделали шаг вперед, преподнесли подарок городу на юбилей. Сенсация? Пусть будет сенсация. Мы рады, что преподнесли эту сенсацию. Интересный сезон. Хоккей меняется, становится быстрее.

Вначале хотели сыграть агрессивно, поменять тактическое построение в средней зоне, особенно во втором периоде, но не реализовали моменты. Затем вытащили прессинг, агрессивная игра была у нашего соперника, он бросал по воротам, вратарь подчищал за нами. Мы хотели выигрывать, старались выиграть, но, честно скажу, не ожидали, что так получится — взять три матча в Казани. Это заслуга ребят», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» вышел во второй раунд Кубка Гагарина второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 2019 году, когда екатеринбуржцы обыграли «Трактор» со счетом 4-0.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Кубок Гагарина: «Ак Барс» уступил «Автомобилисту», «Локомотив» победил ЦСКА. Результаты и видео голов 8 марта

«Спартак» — «Северсталь»: видеообзор матча Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
3 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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8.03 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 1 : 2
8.03 17:00
Динамо Мн – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 6 : 3
8.03 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 1 : 2
8.03 17:00
Спартак – Северсталь
 5 : 1
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