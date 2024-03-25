Заварухин о победе над СКА: «Сотворили историю екатеринбургского хоккея»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги серии со СКА (4-1) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Хорошая результативная игра для болельщиков. Много моментов, много голов, много эмоций, много борьбы. Здорово, что до конца поверили в то, что задумывали. Придерживались своего плана на игру. Хотя в начале имели стопроцентные моменты, в которых здорово сыграл вратарь соперника. Не забиваешь ты — забивают тебе.

Основное — не опустили руки во втором периоде, когда соперник добавил и повел в счете. На третий период команда вышла заряженной на игру. Спасибо ребятам, что выполнили установку на игру и сотворили историю екатеринбургского хоккея — команда впервые в истории прошла два раунда. Будем идти дальше за счет командных действий», — сказал тренер.

«Автомобилист» на выезде победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.