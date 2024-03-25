Канарейкин поздравил «Автомобилист» с победой над СКА: «Сильная и организованная команда»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над СКА (5:4) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Я хочу поздравить «Автомобилист» с этим успехом. Хорошая игра была, все по делу, большая часть времени лед был под контролем «Автомобилиста». Команда сильная, очень организованная, играет современно, плотно, много блокирует бросков. Поздравляю с победой», — сказал Канарейкин «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

Софья Грецкая