Майоров — о поражении СКА: «Я так и не понял, что хотел Питер в этом матче»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над СКА (5:4) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Прежде всего, у «Автомобилиста» была отлаженная игра. В таких турнирах, как плей-офф матчи выигрываются обороной, не атакой. Что касается обороны, она была гораздо лучше организована у «Автомобилиста». У СКА я ее не увидел совсем. Это говорит о том, что игровая система не налажена. Честно говоря, команда сегодня разочаровала, я так и не понял, что хотел Питер в этом матче. С учетом того, что в СКА собраны приличные игроки. Прискорбно. Разные причины могут быть. А «Автомобилист» оставил приятное впечатление», — сказал Майоров «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

Софья Грецкая