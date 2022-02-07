Бывший ассистент рассказал о том, что не получилось в России у канадского тренера Питерса

Тренер «Автомобилиста» Титов рассказал, что не получилось в клубе у канадца Питерса

Тренер «Автомобилиста» Герман Титов рассказал в интервью «СЭ» о том, что не получилось в клубе у канадца Билла Питерса, возглавлявшего тренерский штаб клуба с начала сезона-2020/21 до декабря 2021 года.

— Я очень многое почерпнул у него, рад поработать с тренером, который на очень хорошем счету был в НХЛ. Да, те нюансы, которые мне понравились, я возьму на вооружение, какие-то моменты не понравились. В большей степени думаю, что Билл не понял менталитета русских хоккеистов, это самая большая проблема его была.

— Чересчур доверял?

— Может быть, чересчур доверял, где-то не так воспринимал действительность. Все-таки у нас хоккеисты, давайте посмотрим правде в глаза, ниже классом, чем в НХЛ.

— То есть он привык работать с игроками более высокого уровня?

— Да, именно так. И здесь он не смог, хотя я где-то старался помочь, донести до него. Но, видимо, где-то мои слова до него не дошли.