Герман Титов о финале Олимпийских игр-1998: «По мастерству мы были сильнее чехов»

Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России, ныне тренер «Автомобилиста» Герман Титов в интервью «СЭ» вспомнил о финальном матче того турнира против Чехии (0:1).

— Тот финал в России не показывали в прямом эфире — его транслировали в записи наутро. Может быть, кому-то звонили, говорили: «Не смотрите лучше»?

— Честно говоря, не знали об этом. Я вот от вас первый раз сейчас слышу. Но недавно я ездил на передачу «Легендарные матчи» к Вячеславу Фетисову. И мы вспоминали этот матч, отрывки, как это все было. Очень приятно было увидеть старых друзей, с которыми мы играли, партнеров, вспомнили. Это уже забывается немного в памяти. И Фетисов нам напомнил, как это все было.

— Гашек творил чудеса, и можно сказать, что это была его победа. Чего все-таки не хватило? Чехи же вообще случайный гол забили.

— Да, чехи нам забили со вбрасывания, у меня прямо на всю жизнь, наверное, отложилась эта шайба, какой-то рикошет непонятный, и шайба залетает в наши ворота в третьем периоде. У нас было много времени, мы создали очень много моментов, но Гашек тащил. Все равно, наверное, нам не хватило какой-то удачи. В любом виде спорта должно присутствовать не только мастерство, но и удача. Вот ее нам и не хватило. Хотя по мастерству, мы, наверное, были сильнее чехов.