Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Косов назвал лучшую тройку в истории КХЛ
Экс-нападающий «Металлурга» Ярослав Косов в интервью «СЭ» заявил, что считает тройку Мозякин — Коварж — Зарипов лучшей в истории КХЛ.
— Тройка Мозякин — Коварж — Зарипов лучшая в истории КХЛ?
— Для меня — да. Не знаю, будет ли еще такая тройка в КХЛ.
— Какую тройку поставили бы на второе место?
— Панарин — Шипачев — Дадонов из СКА. Но тройку Коваржа пока никто не переплюнул.
— В раздевалке «Магнитки» вожаком все-таки был Зарипов?
— И он, и Мозякин.
— Мозякин более закрытый.
— Не сказать, что Сергей закрытый. Во-первых, он капитан. Каждый слушал его. Никто никогда не пререкался. Во-вторых, игрок высокого класса, которому сложно противоречить. Все прислушивались к его советам.
— В России очень быстро прижился Ян Коварж.
— Я вообще думал, что Ян — русский и просто скрывал это. Коварж больше дружил с русскими, чем с иностранцами. Он быстро выучил язык, начал понимать шутки, манеры. Очень хороший, веселый человек. До сих пор общаемся с ним.
— В КХЛ Ян не думал приехать?
— Пока нет. Его все устраивает в Швейцарии. Я только рад за него.
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