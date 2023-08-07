Косов — о Билялетдинове: «Думал, что он снова возглавит «Ак Барс»
Экс-нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов в интервью «СЭ» отметил, что не удивился возвращению Зинэтулы Билялетдинова на должность главного тренера казанского клуба в сезоне-2022/23.
— Первое знакомство с Зинэтулой Билялетдиновым помните?
— Я прилетел из Уфы, полетел во Владивосток, где был «Ак Барс». По прилете сразу сели с ним в холле и начали разговаривать. Он успокоил, сказал, что по тактике мне все объяснят. Билялетдинов дал мне понять, что я нужен клубу и на меня надеются. Нужно только работать, и все. Это очень приятно. От Зинэтулы Хайдяровича я много что почерпнул.
— Например?
— Основное — самодисциплина на льду и настрой.
— У Билялетдинова даже улыбаться нельзя?
— Нет, это все шутки. Можно улыбаться.
— Он шутил при вас?
— Конечно.
— А как? Завтра ты не попадешь в состав?
— Ха-ха. Нет, такого не было. Но шутки были. В рабочей обстановке сильно смеяться, конечно, никто не будет, но позитив поддерживали. То, что при Билялетдинове нельзя смеяться, — бред. И он шутил, и мы.
— Удивились, что Билялетдинов снова возглавил «Ак Барс» и дошел до финала?
— На самом деле нет. Я и думал, что он снова возглавит «Ак Барс». Это очень хороший и опытный тренер, который знает, как довести команду до финала. Билялетдинов — один из сильнейших тренеров российского хоккея. Он знает, как выигрывать, и чем-то похож на Боба Хартли: так же доносит и разжевывает каждую мелочь до игроков.
Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».
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ЦСКА – Ак Барс
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