«Трактор» всухую победил «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» и «Локомотив» встречались в рамках Кубка губернатора Челябинской области. По итогам матча хозяева турнира обыграли ярославцев со счетом 3:0.

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Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Алексеев — 1 (Фатеев, Потапов), 18:29 — 1:0. Ткачев — 3 (Яруллин), 20:29 — 2:0. Седлак — 3 (бол., Яруллин, Абрамов), 53:18 — 3:0.

Вратари: Вилл — Исаев.

Судьи: Гофман, Раминг.

23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.