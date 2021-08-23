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Воробьев: «Металлург» омолодился. Мы стали чуть меньше и быстрее»

19:00
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил работу магнитогорского клуба в межсезонье.

«Мы прилично обновились в этом году. Идет процесс. Мы строим команду, мы омолодились, что уже давно надо было делать. Стали чуть меньше, но стали быстрее. Мне нравятся большие игроки — они для плей-офф хороши, когда начинается война, но сейчас хоккей меняется. Лига делает много для того, чтобы забивалось больше голов. Быстрые игроки должны показывать свое мастерство.

У нас есть еще десять дней до старта чемпионата. Сейчас полтора выходных, потом еще один ударный цикл, готовимся во всеоружии. Из-за того, что между турниром в Казани и стартом сезона десятидневный разрыв, сыграем еще один товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым». Есть, над чем поработать. Процесс идет всегда, весь сезон. Нет такого, что все сделано за предсезонку», — цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.

Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты минувшего сезона — ЦСКА и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/23/487414.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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