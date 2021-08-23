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Разин прокомментировал переход «Северстали» на канадскую площадку

19:45
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил работу череповецкого клуба в межсезонье.

««Условия в Минске оказались шикарными. Плюс там собралось много команд КХЛ, и проблем с товарищескими матчами не было. Все по плану, есть небольшие потери, но без них никуда.

С сегодняшнего дня в нашей команде Илья Хохлов, для которого это уже третий заход в «Северсталь». Плюс мы произвели обмен с «Нефтехимиком» — поменяли Петрищева на Шиксатдарова.

Я за канадскую площадку, здесь все быстрее и, соответственно, больше бросков и опасных моментов, меньше игры в средней зоне. Когда мы вышли на первую тренировку, сразу бросилось в глаза, что площадка меньше, а сейчас она уже кажется вполне обычной. Думаю, здесь должен быть для нас маленький, но плюсик», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты минувшего сезона — ЦСКА и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/23/487408.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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