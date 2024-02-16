«Трактор» стал шестым участником плей-офф от Восточной конференции

«Трактор» после победы над «Адмиралом» в выездном матче (3:2) обеспечил себе место в плей-офф КХЛ.

«Трактор» набрал 74 очка после 64 игр и располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции — команда стала недосягаемой для идущего на 9-й позиции «Нефтехимика» (65 баллов). В прошлом сезоне челябинский клуб не попал в плей-офф КХЛ.

Ранее в плей-офф от «Востока» вышли «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Автомобилист».