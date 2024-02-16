Исаев обновил рекорд «Локомотива» по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев установил новый клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба ярославцев.

24-летний голкипер одержал 30 побед за одну регулярку, из них три матча он сыграл на ноль. До этого достижение принадлежало Георгию Гелашвили, у которого в сезоне-2008/09 было 29 побед.

Исаев также стал шестым вратарем в истории КХЛ, кто выиграл 30 матчей в течение одного регулярного чемпионата.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпиона КХЛ вратарь «Локомотива» принял участие в 46 матчах, отразил 1085 бросков и показал коэффициент надежности 1.97. Исаев выступает за ярославскую команду с 2018 года.