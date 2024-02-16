«Трактор» обыграл «Адмирал» и прервал 5-матчевую серию поражений

«Трактор» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Гости отыгрались с 0:2 в этой встрече. За «Трактор» голы забили Илья Карпухин, Владимир Жарков и Виталий Кравцов. У хозяев отличились Джованни Фьоре и Павел Махановский.

Челябинская команда прервала 5-матчевую серию поражений и располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (74 очка после 64 матчей). Клуб из Владивостока с 51 очком идет на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Фьоре — 14 (бол., Горшков, Бучельников), 7:58 — 1:0. Махановский — 1 (Гутик, Панкратов), 8:58 — 2:0. Карпухин — 5 (Родуолд, Попов), 17:38 — 2:1. Жарков — 2 (Котляревский, Карпухин), 52:08 — 2:2. Кравцов — 18 (Родуолд), 59:32 — 2:3.

Вратари: Демченко (59:46) — Фукале.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (14+12+12) — 32 (11+11+10).

Судьи: Васильев, Гофман.

16 февраля. Владивосток. «Фетисов Арена»