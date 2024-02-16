«Трактор» обыграл «Адмирал» и прервал 5-матчевую серию поражений
«Трактор» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
Гости отыгрались с 0:2 в этой встрече. За «Трактор» голы забили Илья Карпухин, Владимир Жарков и Виталий Кравцов. У хозяев отличились Джованни Фьоре и Павел Махановский.
Челябинская команда прервала 5-матчевую серию поражений и располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (74 очка после 64 матчей). Клуб из Владивостока с 51 очком идет на 11-й позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Голы: Фьоре — 14 (бол., Горшков, Бучельников), 7:58 — 1:0. Махановский — 1 (Гутик, Панкратов), 8:58 — 2:0. Карпухин — 5 (Родуолд, Попов), 17:38 — 2:1. Жарков — 2 (Котляревский, Карпухин), 52:08 — 2:2. Кравцов — 18 (Родуолд), 59:32 — 2:3.
Вратари: Демченко (59:46) — Фукале.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 38 (14+12+12) — 32 (11+11+10).
Судьи: Васильев, Гофман.
16 февраля. Владивосток. «Фетисов Арена»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|64
|34
|30
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|64
|28
|36
|68
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|64
|20
|44
|51
|12
|Барыс
|64
|20
|44
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|16.02
|12:00
|
Амур – Барыс
|4 : 1
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Трактор
|2 : 3
|16.02
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -