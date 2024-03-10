Форвард «Динамо» Гусев впервые пропустит матч в нынешнем сезоне

Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата КХЛ нападающий московского «Динамо» Никита Гусев пропустит пятый матч плей-офф с минским «Динамо», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

В тройке вместо 31-летнего Гусева с Джорданом Уилом и Седриком Пакеттом сыграет Павел Кудрявцев. Кудрявцева во второй тройке с Эриком О'Деллом и Дмитрием Рашевским заменит Игорь Чернышов. Ворота московской команды будет защищать Илья Коновалов.

Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов в эфире «КХЛ-ТВ» сообщил, что Гусев приболел, и было принято решение дать ему отдохнуть.

Матч между московским «Динамо» и белорусским клубом пройдет 10 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени. На данный момент счет в серии 3-1 в пользу команды Кудашова.