«Трактор» оригинально представил нового генерального менеджера
Российский специалист Алексей Волков стал генеральным менеджером «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.
Пресс-служба челябинцев оригинально представила назначение Волкова пародией на известную короткометражку режиссера Жоры Крыжовникова «Проклятие».
Волков объявил об уходе из омского клуба в ноябре 2022 года. Он работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|8
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
Результаты / календарь
24.01
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26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
|3.02
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|3.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -
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