«Трактор» оригинально представил нового генерального менеджера

Российский специалист Алексей Волков стал генеральным менеджером «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба челябинцев оригинально представила назначение Волкова пародией на известную короткометражку режиссера Жоры Крыжовникова «Проклятие».

Волков объявил об уходе из омского клуба в ноябре 2022 года. Он работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.