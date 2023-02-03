Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:43

Хоккеист «Трактора» Климонтов о примерах: «Стараемся равняться на семью Семака»

Хоккеист «Трактора» Климонтов признался, что ставит в пример семью главного тренера футбольного «Зенита» Семака
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник клуба КХЛ «Трактор» Константин Климонтов признался, что ставит в пример семью главного тренера футбольного «Зенита» Сергея Семака.

Два года назад 32-летний хоккеист и его жена Эльвира стали родителями. Пара взяла из детского дома девочку Евгению, а затем мальчика Влада.

«Кто нас вдохновляет? Безусловно, семья Семака для нас образцовая. Я знаю, что Сергей помимо всего прочего еще и в храме успевает быть алтарником. Для меня и всей нашей семьи это и правда большой пример. Мы на них стараемся равняться. Я считаю, правильно заражаться хорошим жизненным примером. Семак и спортсмен хороший, и тренер, и отец. Среди друзей у нас есть семья, которая приняла двух детишек. Мы с ними тоже общались, бывали в гостях, что повлияло. Так поняли, что идем правильным путем. Теперь мне тоже хотелось бы стать для кого-то примером. Это не самоцель, но было бы здорово, если кто-то сделает как мы. Хотелось бы, чтобы дети жили в семья, а не в детдомах», — цитирует Климонтова Sport24.

Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. Они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочеренную Татьяну. Кроме того, у Анны от первого брака есть дочь Майя, а у Сергея от первого брака сын Илья.

Источник: Sport24
Константин Климонтов
Сергей Семак
0
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних матчей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 43 16 91
2 Торпедо 58 38 20 80
3 Локомотив 59 35 24 78
4 ЦСКА 57 36 21 78
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 58 30 28 68
7 Динамо Мн 59 24 35 61
8 Северсталь 58 24 34 60
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 57 32 25 73
4 Авангард 57 33 24 71
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Амур 57 26 31 59
10 Барыс 60 25 35 57
11 Трактор 58 24 34 56
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
3.02 12:00
Амур – Авангард
 - : -
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости