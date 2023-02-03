Хоккеист «Трактора» Климонтов о примерах: «Стараемся равняться на семью Семака»
Защитник клуба КХЛ «Трактор» Константин Климонтов признался, что ставит в пример семью главного тренера футбольного «Зенита» Сергея Семака.
Два года назад 32-летний хоккеист и его жена Эльвира стали родителями. Пара взяла из детского дома девочку Евгению, а затем мальчика Влада.
«Кто нас вдохновляет? Безусловно, семья Семака для нас образцовая. Я знаю, что Сергей помимо всего прочего еще и в храме успевает быть алтарником. Для меня и всей нашей семьи это и правда большой пример. Мы на них стараемся равняться. Я считаю, правильно заражаться хорошим жизненным примером. Семак и спортсмен хороший, и тренер, и отец. Среди друзей у нас есть семья, которая приняла двух детишек. Мы с ними тоже общались, бывали в гостях, что повлияло. Так поняли, что идем правильным путем. Теперь мне тоже хотелось бы стать для кого-то примером. Это не самоцель, но было бы здорово, если кто-то сделает как мы. Хотелось бы, чтобы дети жили в семья, а не в детдомах», — цитирует Климонтова Sport24.
Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. Они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочеренную Татьяну. Кроме того, у Анны от первого брака есть дочь Майя, а у Сергея от первого брака сын Илья.
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