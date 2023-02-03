КХЛ, 3 февраля: «Амур» примет «Авангард», СКА сыграет с «Ак Барсом» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля. «Ак Барс» в гостях встретится со СКА, «Спартак» примет «Нефтехимик» и другие игры.

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля

12.00 (мск). «Амур» — «Авангард»

17.00. «Автомобилист» — «Трактор»

19.00. «Северсталь» — «Локомотив»

19.30. ЦСКА — «Салават Юлаев»

19.30. «Динамо» — «Барыс»

19.30. СКА — «Ак Барс»

19.30. «Спартак» — «Нефтехимик»

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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