"Трактор" обыграл "Магнитку" на Мемориале И. Ромазана

"Трактор" в матче Мемориала имени Ивана Ромазана обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:1.
Мемориал И. Ромазана
"Металлург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Пеньковский - 1 (бол., Якуценя, Кольцов), 15:13 - 0:1. Коварж - 2 (Мозякин), 19:00 - 1:1. Вишневский - 2 (бол., Кручинин), 21:13 - 1:2. Ю. Петров - 1 (мен.), 55:42 - 1:3. Якуценя - 3 (п.в., Вишневский, Кручинин), 59:06 - 1:4.
Вратари: Самсонов (58:47 - 59:06) - Демченко.
Судьи: Беляев, Гусев.
14 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".
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