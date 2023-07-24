«Трактор» назвал состав на предсезонные сборы
Челябинский «Трактор» огласил имена 38 хоккеистов, которые примут участие в предсезонных сборах.
Вратари: Сергей Мыльников, Зак Фукале, Вячеслав Бутеец, Тимур Нарудинов, Никита Подскребалин, Руслан Хажеев.
Защитники: Роберт Хэмилтон, Артем Бородкин, Виктор Антипин, Александр Шепелев, Александр Кирпичников, Евгений Петриков, Альберт Яруллин, Сергей Телегин, Алексей Савельев, Артём Блажиевский, Илья Карпухин, Артем Щучинов, Петр Ясинский.
Нападающие: Иван Стежкин, Егор Попов, Александр Рыков, Максим Махрин, Александр Шаров, Владимир Жарков, Сергей Калинин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Максим Шабанов, Михаил Котляревский, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Виталий Кравцов, Андрей Чибисов, Семен Дер-Аргучинцев, Никита Тертышный, Никита Сошников, Руслан Агламзянов, Ярослав Яппаров.
В минувшем сезоне клуб занял девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 встречах. Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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