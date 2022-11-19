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Сегодня, 16:52

«Металлург» в овертайме обыграл «Трактор»

Мария Гусева
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«Трактор» на своем льду в овертайме проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

В составе хозяев шайбу забросил Теэму Пулккинен.

За гостей забитыми голами отметились Никита Коростелев и Максим Карпов, принесший победу своей команде.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Трактор» располагается на 8-й строчке с 30 очками.

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коростелев — 10 (Майе, Хабаров), 4:44 — 0:1. Пулккинен — 9 (Яруллин, Бывальцев), 33:05 — 1:1. Карпов — 5 (Яковлев, Зернов), 62:25 — 1:2.

Вратари: Мыльников — Паскуале.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (14+14+4+0) — 42 (12+15+14+1).

Судьи: Наумов, Юдаков.

19 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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9 Северсталь 32 12 20 32
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11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
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19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
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