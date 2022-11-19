«Металлург» в овертайме обыграл «Трактор»
«Трактор» на своем льду в овертайме проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.
В составе хозяев шайбу забросил Теэму Пулккинен.
За гостей забитыми голами отметились Никита Коростелев и Максим Карпов, принесший победу своей команде.
«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Трактор» располагается на 8-й строчке с 30 очками.
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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Коростелев — 10 (Майе, Хабаров), 4:44 — 0:1. Пулккинен — 9 (Яруллин, Бывальцев), 33:05 — 1:1. Карпов — 5 (Яковлев, Зернов), 62:25 — 1:2.
Вратари: Мыльников — Паскуале.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (14+14+4+0) — 42 (12+15+14+1).
Судьи: Наумов, Юдаков.
19 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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