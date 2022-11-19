Знарок — о поражении от «Авангарда»: «Надежда умирает последней»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обидно, что отдали очко.

— Вы довольны качеством игры?

— Не совсем.

— Матч со СКА получился эмоциональным, он много отнял сил у команды?

— Много.

— После своего гола «Ак Барс» здорово провел концовку, почему не удалось сегодня в таком темпе провести весь матч?

— Только что говорили об эмоциях. Забитый гол их нам добавил.

— Когда будет готов играть Никита Евсеев?

— Уже сегодня он катался.

— В следующем матче сыграет?

— Все возможно.

— Команда взяла очки сегодня, это может обнадеживать вас?

— Очко взяли — это обнадеживает.

— На ваш взгляд, ситуация стабилизируется?

— Хорошо, когда очки берем, но в данном случае недовольны, что взяли только одно очко.

— Вы успели уйти после заброшенной шайбы в овертайме, потом вернулись. Насколько тяжело было в эмоциональном плане, когда появилась надежда, а в итоге проиграли?

— Надежда умирает последней.