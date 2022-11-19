Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:51

Знарок — о поражении от «Авангарда»: «Надежда умирает последней»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обидно, что отдали очко.

— Вы довольны качеством игры?

— Не совсем.

— Матч со СКА получился эмоциональным, он много отнял сил у команды?

— Много.

— После своего гола «Ак Барс» здорово провел концовку, почему не удалось сегодня в таком темпе провести весь матч?

— Только что говорили об эмоциях. Забитый гол их нам добавил.

— Когда будет готов играть Никита Евсеев?

— Уже сегодня он катался.

— В следующем матче сыграет?

— Все возможно.

— Команда взяла очки сегодня, это может обнадеживать вас?

— Очко взяли — это обнадеживает.

— На ваш взгляд, ситуация стабилизируется?

— Хорошо, когда очки берем, но в данном случае недовольны, что взяли только одно очко.

— Вы успели уйти после заброшенной шайбы в овертайме, потом вернулись. Насколько тяжело было в эмоциональном плане, когда появилась надежда, а в итоге проиграли?

— Надежда умирает последней.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22794
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Олег Знарок
0
Читайте также
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
В посольстве ФРГ сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева»

«Металлург» в овертайме обыграл «Трактор»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 32 20 12 44
2 Автомобилист 31 21 10 44
3 Сал. Юлаев 31 17 14 41
4 Сибирь 34 19 15 41
5 Адмирал 32 18 14 40
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости