Знарок — о поражении от «Авангарда»: «Надежда умирает последней»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Обидно, что отдали очко.
— Вы довольны качеством игры?
— Не совсем.
— Матч со СКА получился эмоциональным, он много отнял сил у команды?
— Много.
— После своего гола «Ак Барс» здорово провел концовку, почему не удалось сегодня в таком темпе провести весь матч?
— Только что говорили об эмоциях. Забитый гол их нам добавил.
— Когда будет готов играть Никита Евсеев?
— Уже сегодня он катался.
— В следующем матче сыграет?
— Все возможно.
— Команда взяла очки сегодня, это может обнадеживать вас?
— Очко взяли — это обнадеживает.
— На ваш взгляд, ситуация стабилизируется?
— Хорошо, когда очки берем, но в данном случае недовольны, что взяли только одно очко.
— Вы успели уйти после заброшенной шайбы в овертайме, потом вернулись. Насколько тяжело было в эмоциональном плане, когда появилась надежда, а в итоге проиграли?
— Надежда умирает последней.
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Авангард – Ак Барс
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Барыс – Амур
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Сал. Юлаев – Сибирь
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