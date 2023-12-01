«Трактор» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Трактор» примет московское «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 1 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Трактор» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо иметь платную подписку).
Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.
Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 1
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -