«Сибирь» подписала контракт с защитником Пайгиным

«Сибирь» объявила о подписании контракта с защитником Зиятом Пайгиным. Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до конца этого сезона.

30 ноября игрок расторг контракт с «Авангардом».

В текущем сезоне сыграл 20 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4».