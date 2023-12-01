«Авангард» по буллитам переиграл «Нефтехимик»
«Авангард» дома победил «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.
В основное время у омичей ассистентский дубль оформил Игорь Гераськин. У нижнекамцев забивали Григорий Селезнев, Евгений Кашников и Данила Попов.
В серии послематчевых буллитов у хозяев шайбы забросили Райан Спунер и Рид Буше.
«Авангард» одержал 12-ю победу в 13 последних матчах. Команда набрала 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Нефтехимик» потерпел 4-е поражение подряд. Команда с 36 очками занимает 10-е место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Селезнев — 1 (Брюквин, Жукенов), 13:16 — 0:1. Кашников — 1 (Н. Якупов), 19:13 — 0:2. Буше — 27 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 34:18 — 1:2. Попов — 3, 39:47 — 1:3. Мартынов — 7 (бол., Гераськин, Чистяков), 44:04 — 2:3. Бойков — 2 (Чмыхов, Гераськин), 45:28 — 3:3.
Победный буллит: Буше.
Вратари: Проскуряков (60:10 — 62:41, 63:01 — 63:30, 63:50 — 64:18, 64:38 — 65:00) — Тихомиров (Долганов, 45:28).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 27 (3+12+6+6) — 33 (15+10+8+0).
Судьи: Беляев, Спирин.
1 декабря. Омск. G-Drive Арена.
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